A avenida do Contorno, próximo da praça da Estação, no Centro de Belo Horizonte, está parcialmente interditada na manhã desta terça-feira (11). De acordo com a BHTrans, duas faixas da via foram fechadas no sentido Centro/região hospitalar, para obras emergenciais em decorrência das chuvas.

Conforme a empresa que gerencia o trânsito na cidade, o local foi sinalizado e equipes fazem o monitoramento do tráfego de veículos na região.

🚧09h27 Av do Contorno com Andradas (px a Praça da Estação) com duas faixas fechadas no sentido centro/região hospitalar para obra emergencial em função das consequências da chuvas. Nossa equipe sinalizou o local. — OficialBHTRANS (@OficialBHTRANS) February 11, 2020

A reportagem entrou em contato com a Prefeitura de BH, mas aínda não obteve resposta sobre que tipo de obra seria e qual o tempo de execução.

Em apenas 11 dias, já choveu mais do que o esperado para todo o mês em 4 regiões de BH

Já choveu mais do que o esperado para todo o mês em quatro das nove regiões de Belo Horizonte. Nesses locais, só nos 11 primeiros dias de fevereiro, o volume de precipitações ultrapassou a média, que é de 181,4 milímetros (mm). Para esta terça-feira (11), a Defesa Civil alerta para mais água na capital.

Os índices são maiores do que a média climatológica nas regiões Oeste, Centro-Sul, Noroeste e Barreiro, conforme acumulado pluviométrico atualizado até 7h desta manhã pela Prefeitura de BH.

Alerta

Em novo comunicado, a Defesa Civil municipal alertou para a ocorrência de pancadas de chuva entre 40 e 60 mm, com raios e rajadas de vento em torno de 50 km/h. O aviso é válido até 8h desta quarta-feira (12).

Com céu nublado durante todo o dia, a temperatura na capital não deve ultrapassar os 27°C nesta terça. Na madrugada, a mínima chegou aos 19°C.

Leia também:

Em apenas 11 dias, já choveu mais do que o esperado para todo o mês em 4 regiões de BH

Tempestade que castigou São Paulo deixa Minas em alerta