Uma aeronave de pequeno porte caiu em uma vegetação do Aeroporto Carlos Prates, Região Noroeste de Belo Horizonte, na manhã deste sábado (23). De acordo com o Corpo de Bombeiros, as duas pessoas que estavam na aeronave saíram sem ferimentos.



Ainda segundo a corporação, o motivo do acidente pode ter sido uma falha mecânica quando a aeronave estava decolando. Sem força para subir, o monomotor fez um pouso forçado ainda na pista e foi parar na mata que fica no entorno do Aeroporto Carlos Prates.

Cinco viaturas do Corpo de Bombeiros estão no local para fazer a estabilização da aeronave e evitar explosões. A perícia técnica também está no aeroporto.

O Aeroporto Carlos Prates funciona para a formação de pilotos e para voos particulares.

Medo

O medo de acidentes ronda os mais de 57 mil moradores dos bairros vizinhos ao Aeroporto Carlos Prates. Desde 2008, pelo menos nove acidentes com aeronaves que decolaram do terminal foram registrados na capital.



“A gente vive nessa angústia desde os acidentes antigos. O medo é nosso parente e anda conosco diariamente. Não sabemos o dia de amanhã”, destacou Carolina Quelotti, moradora do bairro Caiçara há mais de 30 anos, que tomou mais um susto nesta manhã.



Só no ano passado dois graves acidentes foram registrados na região. No dia 13 de abril, um avião de pequeno porte caiu em uma rua do bairro Caiçara. A aeronave pegou fogo e o piloto Francisco Fabiano Gontijo morreu carbonizado.



No dia 21 de outubro, um avião de pequeno porte caiu na mesma região e matou quatro pessoas. A aeronave tinha acabado de decolar do aeroporto.



