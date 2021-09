Azeites mineiros conquistaram medalhas no Brazil International Olive Oil Competition 2021, concurso que reúne produtores de países da América do Sul, América do Norte e Europa. O azeite Vertentes, de Andrelândia, ganhou medalha de ouro e ficou entre os dez melhores, enquanto o Olivais Gamarra, de Baependi, levou prata na competição.

As duas cidades ficam na Serra da Mantiqueira, área com clima propício para o cultivo das oliveiras. Pesquisador da Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais (Epamig), Pedro Moura explica que a região tem um microclima favorável, com o frio necessário para o plantio.

Já a azeitóloga Ana Beloto aponta que o clima da região e a diversidade de vegetação impactam positivamente nos produtos, acrescentando complexidade de aromas e sabores. “Ao degustar esses azeites, percebemos notas de frutas tropicais como maracujá, cacau e café verde. Estamos construindo um caminho educativo, no sentido de reconhecer nossos sensoriais e de valorizar a qualidade do produto dessa região”, afirma.

Pelas especificidades de aromas e notas, os produtos da Serra da Mantiqueira conquistam o paladar e chamam a atenção de pesquisas. Na Epamig, por exemplo, os estudos começaram na década de 1970.

Os azeites Sabiá da Mantiqueira e Oliq, igualmente da Serra da Mantiqueira, porém no Estado de São Paulo, também foram premiados na competição.

A lista de vencedores está disponível aqui.

*Com informações da Agência Minas.

