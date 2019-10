O paraquedas visto nas imagens do acidente de avião, que deixou três mortos, nesta segunda-feira (21), não foi usado por um tripulante. Técnicos do Aeroclube que fica no Aeroporto Carlos Prates explicaram que o dispositivo tem a finalidade de segurar o próprio avião e, provavelmente, foi acionado pelo piloto ao ver algum problema, mas não funcionou devido à baixa altitude em que o avião estava.

Segundo a instituição, o avião que caiu é um Cirrus SR20 e não faz parte do quadro da empresa, tendo estado apenas estacionado durante a noite no Aeroporto. A assessoria do Aeroclube conversou com a reportagem e destacou que a Cirrus é uma das aeronaves mais seguras do mercado e um dos fatores que confere a ela esse título é o paraquedas chamado de balístico, usado para pousar o avião em segurança em caso de emergência.

Embora tenha reiterado que a aeronave não tinha ligação com a empresa, a assessoria do aeroclube afirmou que analisou as imagens das câmeras de segurança antes do avião decolar e confirmou que todos que embarcaram eram pilotos.

