O paraquedas visto nas imagens do acidente de avião que deixou três mortos e três feridos no bairro Carlos Prates, nesta segunda-feira (21), e que moradores que testemunharam o acidente acreditaram ser de um tripulante, é na verdade um dispositivo de sergurança da própria aeronave.

Técnicos do Aeroclube que fica no Aeroporto Carlos Prates explicaram que o dispositivo tem a finalidade de segurar o próprio avião e, provavelmente, foi acionado pelo piloto ao perceber algum problema, mas não funcionou devido à baixa altitude em que o avião estava.

Segundo informações prestadas por funcionários do Aeroclube, o avião que caiu é um Cirrus SR20 e não faz parte do quadro da empresa, tendo estado apenas estacionado durante a noite no Aeroporto. A assessoria do Aeroclube conversou com a reportagem e destacou que a Cirrus é uma das aeronaves mais seguras do mercado e um dos fatores que confere a ela esse título é o paraquedas chamado de balístico, usado para pousar o avião em segurança em caso de emergência.

Embora tenha reiterado que a aeronave não tinha ligação com a empresa, a assessoria do aeroclube informou que analisou as imagens das câmeras de segurança antes de o avião decolar e confirmou que todos que embarcaram eram pilotos.

Licença

No registro da aeronave no site da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), uma empresa de táxi aéreo consta como proprietária da aeronave. No entanto, a situação de propriedade ainda está em atualização pela Anac, já que o avião foi vendido. A reportagem entrou em contato com a Helicon Táxi Aéreo, que consta como proprietária, mas os responsáveis informaram que a aeronave foi vendida em janeiro.

No registro na Anac, o avião tem a Inspeção Anual de Manutenção (IAM) válida até agosto de 2020 e o Certificado de Aeronavegabilidade (CA) válido até 2022.

Acidente

Antes de cair, a aeronave atingiu a rede elétrica e explodiu. Três carros foram destruídos pelas chamas.

O avião partiu do aeroporto e seguia em direção a Ilhéus, na Bahia. O acidente aconteceu no cruzamento das ruas Minerva com Rosinha Sigaud, próximo ao Aeroporto Carlos Prates. Os destroços ficaram espalhados na rua e uma densa fumaça escura tomou conta da região.

As três vítimas foram socorridas e levadas para o Hospital de Pronto-Socorro João XIII. Dois corpos foram resgatados e encaminhados para o Instituto Médico Legal de BH. Um terceiro corpo permanece nos destroços da aeronave.

Confira onde foi o acidente:

