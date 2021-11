Bares de BH se preparam para receber torcedores do Atlético durante possível bicampeonato

Os bares de Belo Horizonte já estão se preparando para o possível bicampeonato do Atlético nesta terça-feira (30). No bairro Savassi, na região Centro-Sul, a reportagem do Hoje em Dia acompanhou a movimentação dos estabelecimentos para receberem os torcedores do time mineiro. Confira as fotos dos preparativos dos bares no final da matéria.

O jogo desta terça-feira será entre Flamengo e Ceará. A partida que começará às 20h e pode ser decisiva não só para os times que estão jogando, como também para o Galo. Caso o time carioca perca ou empate, o Glorioso será declarado campeão do Brasileirão devido à vantagem de pontos.

A torcedora Walquíria Gatto chegou cedo ao Bar do João, na Savassi. O local está oferecendo cerveja para quem aparecer vestido com a camisa do Atlético para acompanhar a partida de hoje.

A expectativa dos atleticanos é ir para a Praça Sete, no Centro da capital – tradicional ponto de comemorações – para celebrar o título. “Tenho um grupo com atleticanos, já chamei todo mundo para cá. É ver o jogo aqui e, se tudo der certo, ir para a sede e depois Praça Sete”, explica Walquíria.

Marina Lopes, Walquiria Gatto e Ronald Leite chegaram cedo para acompanhar a partida do Flamengo

Leia mais

Presente no Maracanã em 71, torcedor já aguarda partida no Bar do Salomão, famoso reduto atleticano

Na expectativa pelo bi, ambulantes faturam vendendo bandeiras e faixas do Galo em Belo Horizonte