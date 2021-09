Dois caminhões bateram de frente na manhã desta terça-feira (31) na BR-040, em Sete Lagoas, na região Central de Minas. De acordo com a Via 040, concessionária responsável pela rodovia, uma pessoa teve ferimentos leves.

O acidente aconteceu antes das 8h, no sentido Brasília. A equipe que atendeu a ocorrência afirma que a pista estava molhada no começo da manhã, mas as causas da batida ainda são desconhecidas. Com o impacto, um dos veículos caiu dentro da vala que separa os dois sentidos da rodovia.

O trecho da BR-040, altura do km 473, ficou totalmente interditado no sentido do acidente e o trânsito foi desviado pela via marginal. De acordo com a concessionária, o congestionamento chegou a 1 km de extensão, mas o fluxo já foi liberado.

Trecho conhecido por acidentes

Em maio deste ano, uma mulher morreu depois que o carro em que ela estava bateu de frente com um ônibus no km 693 da BR-040 em Ressaquinha, região Central do Estado. Um mês antes, uma carreta carregada com milho tombou e interditou completamente a pista no sentido Rio de Janeiro da rodovia, em Itabirito. Já neste mês de agosto, outra carreta, que estava carregada com frutas, tombou nas proximidades de Sete Lagoas e deixou uma pessoa ferida.

Leia Mais:

BH aplica primeira dose da vacina contra Covid em jovens de 20 anos nesta terça; veja locais

Bares e restaurantes de BH têm horário de funcionamento ampliado até 1h