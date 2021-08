Uma carreta que transportava frutas tombou na altura do Km 462 da BR-040, em Sete Lagoas, na manhã deste sábado (7). O motorista ficou preso às ferragens.

Após uma batida na traseira, o caminhão ficou atravessado na pista, no sentido Distrito Federal, e a carga de frutas espalhada pela rodovia.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o acidente ocorreu por volta das 7h da manhã. O trânsito foi interrompido no sentido DF, tendo uma das pistas liberada por volta das 10h e o desbloqueio total depois do meio dia.

De acordo com a Via 040, responsável pela administração do trecho, os ferimentos da vítima foram leves e o homem recusou atendimento hospitalar. Ainda segundo a concessionária, a lentidão no trecho chegou a 11 km.

