Uma das quatro vítimas do acidente com um ônibus de viagem na BR-116, em Leopoldina, na Zona da Mata, é um bebê de 1 ano e 1 mês. No sábado (2) à noite, o veículo caiu em uma ribanceira de 150 metros.

Segundo a Polícia Civil, dos mortos, três já foram identificados. Além da criança, duas mulheres, de 48 e 65 anos. De acordo com a perícia, os óbitos foram causados por politraumatismo contuso.

As causas do acidente serão apuradas pela perícia, que já coletou várias informações no local da ocorrência. Os corpos foram removidos para o Posto Médico Legal de Leopoldina.

O acidente

Conforme o Corpo de Bombeiros, a ocorrência aconteceu por volta das 23h do sábado (2), na altura do km 776. O veículo partiu de Santo Amaro, no interior de São Paulo, com destino a Ubatã, na Bahia.

O coletivo, que transportava 52 pessoas, entre eles 46 adultos, cinco crianças e o motorista, saiu da pista e capotou. Inicialmente, a informação era de oito óbitos, mas houve uma correção no número de vítimas às 17h30 desse domingo (3).

