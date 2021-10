Moradores de Betim, na Grande BH, que foram vacinados contra a Covid-19 com o imunizante da Pfizer, foram convocados para adiantar a segunda dose. A partir de agora, o prazo entre as duas aplicações será de 56 dias.

De acordo com a prefeitura da cidade, cerca de 26 mil pessoas de 26 e 35 anos poderão ir a uma das 37 Unidadas Básicas de Saúde (UBSs) na próxima semana, das 8h às 17h, para completar o cronograma. O município orientou a divisão do público conforme a idade nos seguinte dias:

Segunda-feira, 18 de outubro - pessoas com 35 e 34 anos

Terça-feira, 19 de outubro - pessoas com 33 e 32 anos

Quarta-feira, 20 de outubro - pessoas com 31 e 30 anos

Quinta-feira, 21 de outubro - pessoas com 29 e 28 anos

Sexta-feira, 22 de outubro - pessoas com 27 e 26 anos

O Executivo reforça que "adultos com idade acima de 35 anos que foram vacinados com a Pfizer há 56 dias ou mais e que ainda não receberam a segunda dose também devem procurar a UBS referência para serem imunizados com a D2".

Adolescentes

Os adolescentes de 12 a 17 anos, com ou sem comorbidades, e que receberam a primeira dose da Pfizer há pelo menos 56 dias receberão a segunda dose do imunizante na quarta-feira (20). Eles também podem ir a qualquer uma das UBSs da cidade.

A prefeitura estima que 1,3 mil jovens devem completar o esquema de vacinação na data. Para garantir o imunizante, é preciso apresentar documento de identidade, CPF, cartão de vacina com o registro da primeira dose e o Cartão SUS.

Dose de reforço

Também na próxima semana, profissionais da saúde que receberam a segunda dose de qualquer fabricante há pelo menos seis meses poderão receber a terceira aplicação. Ela acontece de terça (19) a sexta-feira (22), no anexo do Cerest, na rua Tocantins, número 301, no bairro Brasileia. O horário para vacinação é das 8h às 17h.

Cerca de 5,2 mil idosos ainda poderão receber a dose de reforço nas UBSs de Betim na próxima semana. Pessoas de 71 a 78 anos podem se vacinar a partir de segunda-feira (18). Já o público de 65 a 70, a partir de terça-feira (19).

Confira o calendário completo divulgado pela Prefeitura de Betim:

2ª dose - 56 dias após o recebimento da primeira dose da Pfizer

População adulta de 35 a 26 anos

Local: 37 Unidades Básicas de Saúde (UBS)

Horário: das 8h às 17h

Segunda-feira, 18/10 - pessoas com 35 e 34 anos

Terça-feira, 19/10 - pessoas com 33 e 32 anos

Quarta-feira, 20/10 - pessoas com 31 e 30 anos

Quinta-feira, 21/10 - pessoas com 29 e 28 anos

Sexta-feira, 22/10 - pessoas com 27 e 26 anos

Adolescentes de 12 a 17 anos, com ou sem comorbidades

Quarta-feira, 20/10

Local: 37 Unidades Básicas de Saúde (UBS)

Horário: das 8h às 17h

Dose de reforço

Intervalo de seis meses (180 dias) após o recebimento da segunda dose da vacina, independente do imunizante que foi utilizado

Idosos

Local: 37 Unidades Básicas de Saúde (UBS)

Horário: das 8h às 17h

A partir de 18/10 - pessoas de 78 a 71 anos

A partir de 19/10 - pessoas de 70 a 65 anos

Trabalhadores da Saúde

Local: anexo do Cerest - rua Tocantins, número 301, Brasileia

Horário: das 8h às 17h

Terça-feira, 19/10 - 50 anos e mais

Quarta-feira, 20/10 - 49 a 40 anos

Quinta-feira, 21/10 - 39 a 30 anos

Sexta-feira, 22/10 - 29 a 18 anos

2ª dose

Industriais que receberam a vacina Astrazeneca

Até o dia 18/10

Local: Betim Shopping - avenida Edmeia Mattos Lazzarotti, 1.655, Ingá

Horário: das 8h às 17h

Leia mais:

328 mil mortes por Covid poderiam ter sido evitadas se 14 capitais tivessem mesmas taxas de BH

Minas promove Dia D da campanha de multivacinação neste sábado; 18 imunizantes estão disponíveis