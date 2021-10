Betim, na Grande BH, estabeleceu regras para acesso do público aos cemitérios da cidade durante o feriado de Finados, em 2 de novembro. As medidas, conforme a prefeitura, tem o objetivo de evitar aglomerações e combater a disseminação da Covid-19.

De acordo com o portaria publicada no diário do município, as regras são válidas tanto para estabelecimentos públicos como privados. O horário de funcionamento será das 8h às 16h, com entrada controlada por fichas numeradas e proibição de cultos religiosos.

Nos cemitérios geridos pela Empresa de Construções, Obras, Serviços, Projetos, Transporte e Trânsito (Ecos), o uso do estacionamento está proibido. Nas unidades particulares, 50% da capacidade estará disponível, desde que as vagas estejam espaçadas.

O documento determina ainda a capacidade máxima das unidades administradas pela Ecos. Veja:

4 mil pessoas no Parque da Cachoeira, no bairro Cachoeira;

800 pessoas no Parque Retiro da Saudade, no Citrolândia;

800 pessoas no Nossa Senhora do Carmo, no Centro;

1,4 mil no Reino das Rosas, na Colônia Santa Isabel.

O tempo de permanência não poderá exceder 20 minutos.

O uso de máscara será obrigatório em todos os cemitérios da cidade, assim como a higienização das mãos com álcool em gel. Além disso, não será pertmitida a entrada de pessoas com temperatura corporal acima dos 37,5ºC.

Sepultamentos

Na determinação da prefeitura, os sepultamentos poderão acontecer no dia 2 de novembro das 7h às 17h. Poderão comparecer ao local no máximo 20 pessoas, e a cerimônia não pode superar os 15 minutos.

No caso de morte suspeita ou confirmada por coronavírus, o local será isolado com fita zebrada, pertmitindo até 20 pessoas de cada vez.

