Estudantes das redes pública e privada de Betim voltam às aulas presenciais a partir desta segunda-feira (25). Na última semana, a prefeitura autorizou oficialmente o retorno de 100% dos alunos às instituições de ensino.



As unidades particulares da educação infantil, fundamental, médio, técnico e superior retomam o ensino presencial com 100% da capacidade. Para os alunos da rede pública municipal, no entanto, o retorno será facultativo, cabendo a decisão aos pais ou responsáveis.



A prefeitura ressalta que os protocolos de medidas sanitárias ainda são obrigatórios para todas as unidades escolares, como uso do álcool 70% na entrada dos locais e ambientes internos; distanciamento e uso obrigatório de máscara por todos. A gestão disponibilizará lavatório para todos e máscara na entrada para eventuais alunos e funcionários que não tiveram objeto.

Aulas presenciais em Minas

No início deste mês, o governo estadual aprovou o retorno para as aulas presenciais em Minas. Os estudantes de Santa Luzia, na região metropolitana, também retomam às aulas presenciais com ocupação total nesta segunda. Em Belo Horizonte, o retorno de 100% da capacidade de alunos aconteceu em 18 de outubro.

