As escolas de Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, retomam atividades presenciais com ocupação total a partir desta segunda-feira (25).

De acordo com a prefeitura da cidade, a distância mínima entre alunos passou de 1,5 m para 90 cm, encerrando o sistema de revezamento que estava em vigor.

Os pais, segundo o executivo municipal, devem entrar em contato com as escolas para receberem as informações sobre o retorno e assinarem uma autorização permitindo a volta do filho às aulas presenciais.

Os alunos que não forem autorizados pelos pais a voltar para o ambiente escolar vão continuar com a modalidade de ensino remoto pela plataforma Com Clique.

Vacina

As escolas vão oferecer a vacina contra a Covid-19 para alunos com mais de 12 anos, caso ainda não tenham recebido a imunização. Neste caso, os pais devem entrar em contato com a direção para autorizar a aplicação.

Aulas presenciais em Minas

Na última sexta-feira (22), o governo de Minas Gerais anunciou a obrigatoriedade do retorno presencial às aulas na rede estadual a partir do dia 3 de novembro. A decisão foi justificada pela melhora nos indicadores da Covid no Estado.

