A Prefeitura de Betim, na Grande BH, lançou um formulário para saber a opinião dos pais dos alunos sobre a volta das aulas presenciais, que será de forma escalonada e híbrida a partir de 2 de agosto. Nesse primeiro momento, o retorno vai abranger os profissionais da educação, para o planejamento das atividades pedagógicas.

Confira abaixo as datas relativas a cada ensino:

9 de agosto:

Educação Infantil (4 e 5 anos)

Ensino Fundamental (7°, 8º e 9° ano)

Educação de Jovens e Adultos (EJA)

16 de agosto:

Educação Infantil (0 a 3 anos)

Ensino Fundamental (1º ao 6º ano)

As aulas seguirão o modelo híbrido, com revezamento entre aulas presenciais e remotas, para que as salas e demais estruturas das escolas não ultrapassem o limite seguro de pessoas. Para saber o posicionamento dos pais e responsáveis, a prefeitura disponibilizou um questionário, que pode ser respondido até a próxima terça-feira (27). Caso algum responsável prefira, o estudante poderá continuar apenas no ensino remoto.

"Estamos propondo esta pesquisa para que pais e responsáveis informem o quanto se sentem seguros quanto à retomada das aulas presenciais. Nossa preocupação é com a segurança e bem-estar dos alunos, profissionais, familiares e toda a comunidade escolar. A participação de todos é muito importante para este retorno presencial", afirmou Marilene Pimenta, secretária municipal da Educação.

A pesquisa pode ser respondida no link.

Para manter a segurança dos estudante e funcionários, as escolas seguirão protocolos de saúde. As medidas incluem distância de 1,5 metro entre as carteiras, respeito à lotação máxima de cada espaço, conferir a temperatura de todos que entrarem nas dependências das escolas e a disponibilização de lavabos para a higienização das mãos.

Matrículas para o EJA

As matrículas para o EJA serão abertas em 2 de agosto. O programa é voltado para jovens acima de 15 anos e adultos que desejam concluir o ensino fundamental. Nessa modalidade, cada ano escolar é concluído em um semestre.

É possível realizar a matrícula até 3 de setembro. Os interessados devem ir até uma das escolas credenciadas e apresentar o documento de identificação, CPF, foto 3x4 e comprovante de endereço (originais e cópia). Caso o aluno possua um histórico ou declaração escolar, é recomendado incluir nos documentos necessários.

As aulas acontecem de segunda a quinta-feira, das 18h às 22h. Todos os alunos recebem material didático, merenda e passe escolar (caso atendam aos requisitos).

A outra modalidade do EJA, denominada como “não formal”, tem matrículas abertas durante todo o ano letivo. Nessa opção, o aluno vai à escola somente para realizar as provas necessárias para obter o certificado de conclusão.

Confira abaixo as escolas credenciadas:

E.M. Abílio Gomes da Costa (Imbiruçu)

E.M. Antônio D'Assis Martins/Gigante (Centro)

E.M. Aristides José da Silva (Jardim Teresópolis)

E.M. Belizário Ferreira Caminhas (Jardim Teresópolis)

E.M. Edir Terezinha de Almeida Fagundes (Guanabara)

E.M. Edméia Duarte de Oliveira Braga (Niterói)

E.M. Frei Edgard Groot (Citrolândia)

E.M. Gino José de Souza (São João)

E.M. Isaura Coelho (Alterosas)

E.M. Lúcia Farage Freitas Gumiero(Taquaril)

E.M. Maria Cristina (Laranjeiras)

E.M. Maria Elena da Cunha Bráz (Icaivera)

E.M. Maria da Penha dos Santos Almeida (Cruzeiro do Sul)

E.M. Mário Marcos Cordeiro Tupynambá (Boa Vista)

E.M. Valério Ferreira Palhares (Petrovale)

