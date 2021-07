Mais de um ano após a suspensão das atividades por conta da pandemia de Covid-19, estudantes do ensino médio poderão retornar às escolas em Belo Horizonte. A decisão foi oficializada nesta sexta-feira (23), por meio de um decreto publicado no Diário Oficial do Município (DOM).

A decisão sobre o retorno já havia sido confirmado pela PBH na quinta-feira (22) e ocorre após a cidade registrar melhora nos números do chamado Matriciamento de Risco (MR), índice que mede a incidência da Covid-19 a cada 100 mil habitantes. No momento, o dado está em 85%, o que permite a volta das atividades para estes estudantes.

Segundo o documento, os alunos poderão comparecer às instituições de ensino de segunda a sábado, sem restrição de horário, mas devem obedecer às regras sanitárias, conforme protocolo da prefeitura.

Confira algumas delas:

O tempo máximo de permanência do aluno na escola deverá ser de até cinco horas;

Todos os alunos e funcionários deverão chegar na escola em uso de máscara;

Todos os presentes nas dependências da escola deverão permanecer de máscara durante todo o tempo, dentro e fora das salas de aula, exceto quando estiverem em momento de alimentação ou hidratação, nos espaços destinados para esses fins;

O responsável pelo aluno deverá assinar termo de responsabilidade antes do retorno às atividades presenciais, que deverá contemplar o respeito às medidas de prevenção à covid-19 dentro e fora de casa;

Alunos e funcionários deverão levar seus próprios copos ou garrafas de água de uso individual, que deverão ser higienizadas diariamente em domicílio;

A entrada e saída dos alunos na escola deverá ser fracionada, de forma a evitar aglomerações e filas nos portões da escola.

Sala de aula

Nas instituições os alunos serão divididos em grupos de até 12 alunos por sala, podendo ser ampliado desde que respeitado o distanciamento de no mínimo 2m entre os estudantes e respectivas carteiras.

Segundo o protocolo, os alunos serão organizados em bolhas, de forma com que não entrem em contato com outros estudantes. O professor deve ministrar a aula sempre em uso de máscara e permanecer o mais próximo ao quadro, evitando aproximação com o aluno da primeira carteira.

Nos locais, as janelas, portas e outros departamentos deverão permanecer abertas. O uso de ventilador é permitido no modo exaustor. Não é permitido o uso de ar condicionado.

Será preciso escalonar a saída das salas por fileiras de assentos, a fim de evitar aglomerações em escadas e corredores, sendo iniciada pelas fileiras mais próximas à porta, terminando nas mais distantes, evitando assim o cruzamento entre alunos.

