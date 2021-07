Um decreto que permite o retorno das aulas presenciais do ensino médio em Belo Horizonte deve ser publicado na edição desta sexta-feira (23) do Diário Oficial do Município (DOM). A informação foi divulgada pela prefeitura nesta quinta (21).

De acordo com o Executivo municipal, o Matriciamento de Risco (MR) está em 85%, o que permite o retorno das atividades para esses estudantes. Os protocolos já foram publicados no portal da PBH.

"A Prefeitura de Belo Horizonte informa que o Matriciamento de Risco (MR) está em 85%, o que permite o retorno das aulas presenciais do ensino médio no município. O decreto será publicado na próxima edição do DOM. Os protocolos já estão publicados no portal da Prefeitura", afirmou a administração, em nota.

Para autorizar a volta, era necessário que o índice chegasse a pelo menos 81%, enquanto para os níveis de ensino superiores o mínimo é de 91%. As datas para a retomada, no entanto, não foram divulgadas.

O MR é medido pela incidência de Covid-19 a cada 100 mil habitantes e a taxa de mortalidade, que implica diretamente na pressão sobre o sistema de saúde da cidade.

Leia mais:

BH pode definir volta da torcida aos estádios de futebol na próxima terça; FMF já publicou protocolo

Veja quem pode receber a vacina contra Covid de hoje até quinta-feira da semana que vem em BH