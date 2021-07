Representantes da Prefeitura de Belo Horizonte vão se reunir na próxima terça-feira (27) para discutir a possibilidade de liberar a presença do público nos estádios da capital. O encontro foi confirmado nesta quinta-feira (22) pela assessoria de imprensa do Executivo municipal, mesmo dia em que a Federação Mineira de Futebol publicou o protocolo que deverá ser implementado nas partidas com a chancela da entidade.

No território mineiro, a presença do público já está autorizada pela Secretaria de Estado de Saúde (SES) para municípios nas ondas verde amarela do Minas Consciente, desde que as medidas sanitárias sejam cumpridas e que se tenha o aval das federações e das gestões municipais.

Por enquanto, apenas as partidas do Módulo II do Campeonato Mineiro se encaixam no protocolo da FMF. Por outro lado, a Conmebol já liberou jogos com torcida nas partidas organizadas pela entidade máxima do futebol sul-americano. Resta à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) publicar as próprias regras.

De acordo com o documento da federação mineira, as normas foram elaboradas com as orientações da SES. Constam, ainda, algumas restrições aos espaços, como a menores de 18 anos e gestantes.

Para acessar os estádios, os torcedores devem apresentar o cartão de vacina comprovando a completa imunização contra a Covid-19 após 15 dias da última aplicação do reforço ou dose única ou comprovação da infecção pelo coronavírus entre 15 e 90 dias. A temperatura será medida na entrada do estádio.

