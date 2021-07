Após quatro “repescagens” entre os moradores que não tomaram a segunda dose, a Prefeitura de Belo Horizonte resolveu endurecer as regras da vacinação contra a Covid. Os próximos convocados para receber o reforço deverão comparecer aos postos de saúde em até uma semana. Passado o prazo, os “faltosos” terão que esperar a chegada de novas remessas.

A mudança nas convocações extras foi anunciada ontem, mesmo dia em que a capital definiu a ampliação da imunização por faixas etárias. De hoje até quinta-feira da semana que vem serão vacinados os moradores de 39 a 36 anos. Também foi determinada a antecipação da segunda dose em pessoas de 52 anos. São 150 mil profissionais.

Veja o novo calendário:

22/7 (quinta-feira): 39 anos;

23/7 (sexta-feira): 38 anos;

24/7 (sábado): 2ª dose para 52 anos

26/7 (segunda-feira): 37 anos

27/7 (terça-feira): 2ª dose para profissionais da saúde (18 a 36 anos)

28/7 (quarta-feira): novamente, 2ª dose para profissionais da saúde

29/7 (quinta-feira): pessoas de 36 anos

Conforme a PBH, a ampliação da campanha está sendo feita justamente com as doses de convocados que não compareceram. As pessoas de 36 e 37 anos serão protegidas com as unidades que estavam em estoque para idosos e trabalhadores da saúde.

“A prefeitura manteve, por dois meses, essas vacinas reservadas para a segunda dose. Como não houve procura, vamos utilizá-las para imunizar outros grupos etários. Existe uma população muito ansiosa para receber a dose e não é justo adiar essa imunização, com vacinas em estoque”, explica o secretário municipal, Jackson Machado Pinto.

Já a vacinação contra o coronavírus das pessoas com 39 anos – são 38,9 mil moradores – e 38 (45,9 mil), que começa nesta quinta-feira, está sendo feita com a nova remessa distribuída pelo governo de Minas, após entrega do Ministério da Saúde.

