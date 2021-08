A manhã deste domingo (8) começou fria e com tempo nublado em Belo Horizonte, com mínima de 11,8°C. A previsão é que o dia fique ameno, com máxima de 23°C no período da tarde.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os próximos dias devem ser mais quentes e atingir temperaturas mais altas à tarde tarde. Na segunda-feira (9), a máxima pode chegar a 24°C; 25°C na terça-feira (10); e 27°C na quarta-feira (11).

Ao Sul de Minas, a previsão da temperatura máxima é de 24ºC na segunda (9) e terça (10), e 26° na quarta (11).

No Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, as máximas chegam a 27°C, 28°C e 29°C nos próximos dias, com risco de baixa umidade. Ao Norte de Minas, será ainda mais quente, com máxima prevista a 31ºC na quarta (11).

