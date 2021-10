Moradores de Belo Horizonte com 30 anos recebem a segunda dose da vacina contra Covid-19 nesta sexta-feira (29). Além disso, idosos com 89 anos ou mais receberão o reforço.

O público com 30 anos só poderá completar o esquema vacinal após comprovar um intervalo de pelo menos oito semanas entre a aplicação da primeira e segunda dose.

Já os idosos com idade igual ou superior a 89 anos devem observar se a segunda dose tenha completado seis meses ou que faltem até 15 dias para este prazo.

Conforme a Secretaria Municipal de Saúde, para completar o ciclo vacinal é necessário levar cartão de vacina, documento de identidade e CPF.

O horário de atendimento é das 8h às 17h, para pontos fixos e extras, e das 8h às 16h30 no drive-thru. Veja os endereços aqui.

Há também quatro postos de vacinação com horário noturno (veja lista abaixo), que funcionam de segunda a sexta. Os públicos elegíveis para se vacinar à noite são exclusivamente os convocados para o dia em questão.

Confira os endereços dos pontos com horário noturno:

- UFMG Campus Saúde (Escola de Enfermagem): avenida Professor Alfredo Balena, 190 - Santa Efigênia – Funcionamento das 12h às 20h

- Faculdade Pitágoras: rua dos Timbiras, 1.375 - Funcionários – Funcionamento das 8h às 20h

- UNA-BH: rua Aimorés, 1.451 - Lourdes – Funcionamento das 8h às 20h

- Faminas-BH: avenida Cristiano Machado, 12.001 - Vila Clóris – Funcionamento das 8h às 20h.

Atenção aos prazos e endereços

Segundo a PBH, as pessoas convocadas devem procurar os locais listados para cada grupo e sempre checar os endereços, disponibilizados no portal da prefeitura, antes de se deslocar.

Além disso, o cidadão é orientado a se vacinar no dia da convocação. Isso porque, caso a pessoa se dirija às unidades em data posterior, está sujeita a enfrentar filas, já que os pontos de repescagem estão distribuídos em uma unidade por regional e por tipo de vacina.

BH espera completar o esquema vacinal contra a Covid de 225 mil pessoas na próxima semana

O esquema vacinal deve ser concluído por 225 mil jovens na próxima semana na capital. Pessoas de 20 a 29 anos receberão a segunda dose da Pfizer. A estimativa é da própria prefeitura, que antecipou o reforço para o grupo. No entanto, é necessário lembrar que é preciso ter um intervalo de, no mínimo, oito semanas entre as aplicações.

Na capital, quase 60% das pessoas com 12 anos ou mais receberam as duas doses ou dose única, da Janssen. São mais de 1,5 milhão de belo-horizontinos. Em relação à primeira aplicação, o índice chega a 82%, com 2,1 milhões de aplicações.

Diante da circulação da variante Delta e dos seguidos avanços da taxa de transmissão do vírus em BH – até quarta, o RT estava em 1,02 – a conclusão do ciclo torna-se ainda mais importante, já que as doses protegem contra uma possível contaminação ou complicações da doença.

O secretário de Saúde, Jackson Machado, alertou sobre a necessidade do retorno aos postos de imunização.

1,5 milhão de belo-horizontinos com mais de 12 anos já receberam as duas doses contra Covid

“Quem não completa o esquema vacinal fica mais vulnerável à infecção do que aquela que recebeu as duas doses. As vacinas estão disponíveis, os centros de saúde estão preparados para receber a população. Faça a sua parte e proteja, além de você, quem convive com você”, disse, em comunicado divulgado pela PBH.

Cronograma

Para os jovens de 23 anos, vacinados com a AstraZeneca, a aplicação da segunda dose seguirá o intervalo do imunizante, segundo informou a administração municipal. Já as pessoas de 27 e 28 anos, que não aparecem no calendário, receberam a Coronavac e já foram convocadas para a conclusão.

Serviço

Desde as últimas semanas, a capital mineira não aplica mais doses contra a Covid-19 aos sábados e domingos. Durante os dias úteis, os contemplados podem receber o imunizante das 8h às 17h em pontos fixos e extras e das 8h às 16h30 em drive-thru.

Outros quatro postos aplicam a vacina em horário noturno, até 20h. Os públicos elegíveis para este período são exclusivamente os convocados para o dia em questão. Veja todos os endereços neste link.

Ponto a ponto:

1º/11 (segunda-feira) 2ª dose para pessoas de 29 e 26 anos

2/11 (terça-feira) não haverá vacinação

3/11 (quarta-feira) 2ª dose para pessoas de 25 anos

4/11 (quinta-feira) 2º dose para pessoas de 24 e 22 anos

5/11 (sexta-feira) 2ª dose para pessoas de 21 e 20 anos

6/11 (sábado) não haverá vacinação

