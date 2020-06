Moradores de rua de Belo Horizonte que apresentarem sintomas de Covid-19 começam a ser testados pela prefeitura a partir desta segunda-feira (8). Os testes do tipo PCR - coleta material com cotonete inserido pelo nariz - serão realizados entre aqueles que estiverem sintomáticos até sete dias e que procuraram uma das unidades de pronto atendimento (UPA) da capital.

Os sem-teto que testarem positivo serão encaminhados para isolamento no Sesc Venda Nova, onde serão acompanhados pela Secretaria de Saúde e pela Secretaria Municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania. No local, existem 300 vagas. Atualmente há 23 pessoas em tratamento.

De acordo com o secretário Municipal de Saúde, Jackson Machado, durante o anúncio da segunda etapa da flexibilização social do município, a ação é para identificar pessoas contaminadas e providenciar o isolamento dos casos positivos para evitar a propagação do vírus.

“O controle dos moradores de rua está sendo intensificado. Vamos passar testar todos os sintomáticos, como vamos testar aqueles graves e moradores que tenham algum sintoma respiratório. É uma medida de proteção para essas pessoas", destacou.

Balanço do executivo municipal indica que a capital tem aproximadamente 4,6 mil moradores vivendo na ruas. No entanto, o Cadastro Único (CadÚnico) do governo federal aponta o dobro do total de sem-teto.

