A quarta-feira (7) em Belo Horizonte será de céu parcialmente nublado a nublado, com pancadas de chuva e chances de trovoadas isoladas, informou a Defesa Civil. A temperatura mínima registrada na capital mineira foi de 16ºC e a máxima estimada é de 26ºC.

Na terça (6), o órgão alertou sobre a ocorrência de precipitações em BH até a manhã de hoje. Entretanto, apenas as regiões Centro-Sul e Venda tiveram registros de chuvas de intensidade fraca - de 0,1 mm a 1 mm.

7h12 - A previsão meteorológica indica que a quarta-feira (7) será de céu parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e chances de trovoadas isoladas. A temperatura mínima foi 16 °C, a máxima estimada de 26 °C e a umidade relativa mínima do ar em torno de 55% à tarde. pic.twitter.com/kwDhVwJF3L — Defesa Civil de Belo Horizonte (@defesacivilbh) April 7, 2021

Próximos dias

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão do tempo para esta quinta-feira (8) em BH é de céu parcialmente nublado, com as temperaturas variando entre 14ºC e 26ºC.

Na sexta (9) e no sábado (10), a tendência é de céu claro a parcialmente nublado. Os termômetros devem registrar entre 13ºC e 27ºC.

