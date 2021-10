Belo Horizonte está sob alerta para a possibilidade de pancadas de chuva, com raios e ventos fortes em torno de 50 km/h, e estimativa de que caia cerca de 40 mm/dia até a manhã desta terça-feira (5), segundo alerta emitido pela Defesa Civil da capital nesta segunda (4). Há, ainda, previsão de granizo em pontos isolados na região metropolitana.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), até sexta (8), a previsão é de céu parcialmente nublado, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas na capital.

Apesar das precipitações, o calor deve permanecer em BH durante a semana. Nesta segunda (4), a capital registrou 35ºC.

Em Minas

Para esta terça-feira (5), o tempo segue instável em parte do Estado. Segundo o Inmet, há a possibilidade de chuva forte acompanhada de rajadas de vento, principalmente no Sul, Oeste e Zona da Mata. A temperatura segue elevada em todo Estado e em Montes Claros, no Norte de Minas, os termômetros podem chegar na casa dos 39ºC.

Ainda de acordo com o instituto, até a manhã desta terça, as condições estarão favoráveis para a ocorrência de tempestades com até 50 mm/dia, acompanhadas de rajadas de vento de 40 a 60 km/h, com possibilidade de precipitação de granizo em pontos isolados da Zona da Mata, Triângulo Mineiro, Oeste, Sul/Sudoeste e Campo das Vertentes.

Já na região Sul e Sudoeste do Estado, a previsão é de tempestades de até 100 mm/dia, acompanhadas de rajadas de vento (60 a 100 km/h), com possibilidade de precipitação de granizo em pontos isolados até a manhã desta terça (5).

Nas demais regiões, o céu fica claro a parcialmente nublado com névoa seca.

