A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) confirmou que vai seguir as diretrizes do Plano Minas Consciente e cumprirá as determinações da Onda Roxa, imposta pelo governador Romeu Zema (Novo) a todo o Estado. Assim, a capital mineira aplicará medidas mais restritivas no comércio e terá toque de recolher entre 20h e 5h a partir desta quarta-feira (17). Além disso, BH também passará a retringir a circulação de pessoas gripadas. As demais restrições anunciadas pelo prefeito Alexandre Kalil na sexta-feira continuam valendo.

Na noite dessa segunda (15), o chefe do Executivo estadual anunciou mudanças no combate à pandemia diante do avanço da Covid-19 em território mineiro. Com isso, o gestor determinou que os 853 municípios vão entrar na faixa mais restritiva do programa. Diferentemente das outras fases, a Onda Roxa é impositiva, ou seja, obrigatória a todas as cidades, inclusive às que não aderiram ao Minas Consciente.

Em BH, há duas semanas um novo decreto que permite apenas o funcionamento do comércio considerado essencial entrou em vigor. Na última sexta-feira (12), o prefeito Alexandre Kalil (PSD) endureceu ainda mais as regras, proibindo o uso de praças e pistas de caminhada da cidade, além de cultos religiosos presenciais.

Em nota, a PBH informou que aderiu à Onda Roxa e manterá o decreto vigente, bem como as novas determinações do governo estadual. Veja o comunicado na íntegra:

“A Prefeitura de Belo Horizonte esclarece que na sexta-feira, dia 6, já havia anunciado medidas da fase mais restritiva de atividades com o objetivo de aumentar o isolamento social. Por isso, manterá o decreto vigente, além da determinação do Governo Estadual, e conta com a Polícia Militar de Minas Gerais para fiscalizar as novas medidas de restrição de circulação impostas pela Onda Roxa do plano Minas Consciente, que não dependem de adesão”.

