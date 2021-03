A previsão meteorológica da Defesa Civil indica que, nesta quarta-feira (31), o dia em Belo Horizonte será de céu claro a parcialmente nublado, com possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas à tarde. A temperatura mínima foi de 17ºC e a máxima estimada é de 30ºC.

Nessa terça-feira (30), a capital mineira registrou precipitações em oito das nove regionais. Na Pampulha, as chuvas foram extremamente fortes. De acordo com o Corpo de Bombeiros, os militares foram acionados quatro vezes para atender chamadas para corte de árvores com risco iminente de queda e outras 16 vezes para exemplares caídos em via pública ou sobre imóveis e veículos na região metropolitana.

No último dia do mês de março, apenas o Barreiro atingiu a média histórica de chuvas, que é de 198 mm. Na regional Norte, o acumulado foi inferior a 50% do esperado para o período. Veja os números registrados até às 7h de hoje:

Barreiro - 213,8 (108,0%)

Centro Sul - 126,4 (63,8%)

Leste - 121,2 (61,2%)

Nordeste - 110,8 (56,0%)

Noroeste - 186,2 (94,0%)

Norte - 86,0 (43,4%)

Oeste - 166,4 (84,0%)

Pampulha - 145,4 (73,4%)

Venda Nova - 118,6 (59,9%)

Leia também:

BH planeja fechar a semana com 320 mil pessoas vacinadas contra a Covid-19

Fhemig abre vagas para profissionais da Saúde; início é imediato em três hospitais da rede estadual

Por conta da pandemia e pessimista com a economia, brasileiro adia sonhos para 2022