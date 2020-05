Sessenta e cinco pessoas com suspeitas de infecção pelo novo coronavírus foram encaminhadas para unidades de saúde de Belo Horizonte após abordagem em uma das 10 barreiras sanitárias montadas na capital. Elas estavam com sintomas de doenças respiratórias ou tiveram contato com pacientes doentes. É o que mostra o balanço do primeiro dia da ação preventiva, nessa segunda-feira (18).

Os dados são da Secretaria Municipal de Saúde (SMSA). Depois de receber orientações sobre a Covid-19 e passar por exames médicos, quem não oferecia risco foi liberado para acessar a cidade.

De acordo com a prefeitura, 5.433 veículos, dentre carros, ônibus e motos, foram abordados nas operações. No total, 11.284 pessoas tiveram a temperatura medida. Elas também foram submetidas a um questionário sobre o histórico de saúde.



Mais de 11 mil pessoas foram abordadas nas barreiras no primeiro dia de funcionamento

A ação está sendo realizada por agentes públicos, de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h. As barreiras integram as medidas adotadas pela prefeitura para conter o avanço do novo coronavírus em BH. Até esta terça, a metrópole tem 33 mortes e 1.216 confirmações da doença.

Conforme decreto assinado pelo prefeito Alexandre Kalil, na semana passada, a capital pode ter até 18 pontos de fiscalização. No entanto, o executivo ainda não definiu quando as outras oito barreiras entrarão em funcionamento.

Afrouxamento

A capital avalia a possibilidade de flexibilizar o isolamento social e autorizar a abertura gradual dos serviços considerados não essenciais. Kalil disse que a decisão será anunciada na tarde da próxima sexta-feira (22).

Veja onde as barreiras estão instaladas:

• Avenida Amazonas, próximo ao Viaduto do Anel Rodoviário

• Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, próximo à Rua Conde Pereira Carneiro

• Avenida Civilização, próximo à Rua dos Menezes

• Avenida Dom Pedro I, próximo à Rua Bernardo Ferreira da Cruz

• Avenida Cristiano Machado, próximo à Rua das Gabirobas

• Avenida José Cândido da Silveira, no trecho entre a MG-05 e Rua José Moreira Barbosa

• Rua Jornalista Djalma Andrade, próximo à Avenida Dr Marco Paulo Simon Jardim

• Avenida Raja Gabaglia, próximo à Rua Parentis

• Avenida Nossa Senhora do Carmo, no trecho Belvedere

• Rua Haiti, no trecho entre a Avenida Presidente Eurico Dutra e Rua Patagônia