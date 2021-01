Belo Horizonte registrou nesta segunda (18) 2.042 mortes por Covid-19. Na comparação com o boletim anterior, a capital teve cinco óbitos, o menor índice desde 24 de dezembro. Ainda conforme o levantamento, o município tem 77.302 casos confirmados da doença e outros 6.181 em acompanhamento

A taxa de ocupação dos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), destinados a pacientes com Covid-19 continua em fase crítica com 82,9%. Já o percentual das enfermarias caiu de 69,3% para 68,5%, mas permanece na fase de alerta, entre 50% e 69%.

O número médio de transmissão por infectado (Rt) caiu de 1,09 para 1,07, mas continua na fase de alerta, entre 1 e 1,2. Esse percentual significa que, em média, 100 pacientes infectados transmitem a doença para 107.

A capital vai receber 60 mil doses da vacina Coronavac, fabricada pelo Instituto Butantan em parceria com a empresa chinesa Sinovac. De acordo com a subsecretária Municipal de Saúde, Taciana Malheiros, 30 mil profissionais de saúde que estão na linha de frente no combate à Covid-19 vão receber as duas doses.