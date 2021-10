Cerca de R$ 6 milhões foram repassados pela Prefeitura de Belo Horizonte para a UFMG nesta quinta-feira (30), com o objetivo de financiar os estudos da vacina SpiN-TEC, produzida pela universidade contra a Covid-19. Essa é a quarta parcela enviada pelo município, totalizando R$ 24 milhões que saíram do Tesouro Municipal.

Em maio deste ano, a PBH e a UFMG assinaram um acordo de R$ 30 milhões, que garante o financiamento dos estudos da vacina nas fases clínicas 1 e 2. Nessas etapas, adultos saudáveis sem exposição prévia à Covid-19 serão testados ainda em 2021, de acordo com o município. A testagem é requisito para a realização da fase 3 e a aprovação da vacina junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

O recurso repassado pela prefeitura será aplicado em todo o processo de estudo da UFMG. Despezas como experimentos com animais, compra de reagentes, produção de lotes para teste na Anvisa e o pedido de aprovação do imunizante estão dentro do orçamento, além dos testes pré-clínicos e as duas etapas de ensaio.

O estudo realizado pela UFMG engloba as seguintes etapas:

Produção e formulação das vacinas

Contratação da empresa para supervisão dos processos do estudo

Testes de segurança pré-clínicos

Aprovação na Anvisa

Testes clínicos fase I e II

