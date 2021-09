Os próximos dias devem continuar quentes em Belo Horizonte e região metropolitana. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a temperatura máxima pode chegar a 34°C e há previsão de chuva para apenas um dia.

Neste domingo (12), a menor temperatura registrada foi de 21,9°C, e a máxima pode chegar a 32°C. Há possibilidade de chuvas isoladas ao longo do dia.

Na segunda-feira (13), a previsão do Inmet é de 17°C para a mínima e 33°C para a máxima. As temperaturas mais altas devem ser na terça (14) e quarta-feira (15), com máxima de 34°C.

Além do calor, a umidade relativa do ar deve continuar baixa, com média de 30%. Pelo tempo seco, a Defesa Civil recomenda beber muita água, evitar a exposição solar, não praticar exercícios físicos nos horários mais quentes do dia, usar hidratantes e manter o ambiente úmido. Fora os danos à saúde, o tempo seco também é prejudicial ao meio ambiente, pois aumenta o risco de incêndios florestais.

Leia mais:

Bombeiros debelam dois grandes incêndios, mas novos focos surgem no Estado

Sem vacinação domingo, BH retoma imunização na segunda, com 3ª dose para idosos de 79 a 81

Prefeitura amplia horário de funcionamento de bares e autoriza corridas de rua em BH