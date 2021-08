Belo Horizonte registrou neste sábado (7) mínima de 11ºC e a máxima fica em torno dos 23ºC. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o céu apresenta muitas nuvens durante a tarde e a noite, mas não deve chover. A umidade relativa do ar fica entre 90% e 30%

Para domingo, o Instituto aponta céu com muitas nuvens pela manhã, reduzindo ao longo do dia. A mínima fica na casa dos 10ºC e a máxima segue em 23ºC.

Minas Gerais

No Estado, o sábado é de tempo estável, com variação de nebulosidade. Segundo o Inmet, nos últimos dias, a combinação entre transporte de umidade do oceano para o interior do continente e circulação dos ventos em médios e altos níveis da atmosfera favoreceu o aumento da nebulosidade sobre Minas.

Na faixa Leste, é prevista chuva fraca em pontos isolados, devido à maior concentração de nuvens. Índices de umidade inferiores a 30% à tarde, se ocorrerem, tendem a se restringir a pontos isolados do Triângulo Mineiro.

