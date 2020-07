Belo Horizonte tem 16.100 casos confirmados de pessoas infectadas pelo novo coronavírus, de acordo com o boletim epidemiológico divulgado pela prefeitura nesta quinta-feira (23). Em comparação com o balanço do dia anterior, houve um aumento de 1.049 novos registros da doença.

Embora os dados sejam referentes a confirmações de casos antigos da doença (o boletim mostra que há 1.428 pacientes em acompanhamento com suspeita do vírus), eles revelam que houve um aumento considerável no número de infectados nas últimas semanas. Em 15 dias, os casos confirmados na capital cresceram 61,3% – no dia 9 de julho eram 9.978 infectados.

A capital mineira também registrou 417 mortes por Covid-19, 18 a mais do que no dia anterior. Em duas semanas, houve um aumento de 86% no número de óbitos de moradores de BH infectados pela doença.



Leitos de UTI

Entre as 408 unidades de terapia intensiva reservadas a pacientes com a doença, a taxa de ocupação é de 87% no momento, mostrando mais um leve recuo em relação ao boletim anterior, quando a lotação estava em 89%. Já entre os 1.115 leitos de enfermaria para pessoas com Covid, 75% estão ocupados.

A reportagem questionou a Secretaria Municipal de Saúde sobre o motivo para a confirmação de mais de mil casos em um dia e aguarda retorno.

Leia mais:

