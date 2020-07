A ocupação de unidades de terapia intensiva dedicadas a pacientes com Covid-19 na rede pública de Belo Horizonte teve uma pequena redução, de acordo com boletim epidemiológico divulgado pela prefeitura nesta quarta-feira (22). A situação, porém, ainda é grave. O levantamento mostra que dos 407 leitos de UTI, 89% estão ocupados. No dia anterior a taxa de ocupação era de 91%.

Entre os 1.099 leitos de enfermaria reservados a pacientes com Covid, a ocupação é de 77%.

Já entre as UTIs do sistema SUS dedicadas a pacientes com outras enfermidades, a ocupação é de 86%. Para os leitos clínicos a pacientes sem Covid, a taxa atual é de 67% de ocupação. O boletim não informa quantos pacientes são da capital ou do interior.

Belo Horizonte ultrapassou a marca de 15 mil casos confirmados de Covid e registrou 399 mortes pela doença.