Moradores de Belo Horizonte podem deixar sombrinhas e guardas-chuva a postos, pois a previsão da semana é de pancadas de chuvas. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), entre segunda-feira (30) e quarta-feira (1°), o céu permanecerá fechado e com chuvas isoladas ao longo do dia.

Nesta segunda (30), a temperatura mínima é de 13°C e a máxima pode chegar a 27°. Durante a tarde, a previsão é de pancadas de chuvas isoladas e ventos moderados.

De acordo com o Inmet, a temperatura desta terça-feira (31) pode variar entre 13°C e 25°C. No período da manhã, o céu estará limpo e com poucas nuvens, mas o cenário deve mudar ao longo do dia. A previsão é de chuvas isoladas ao longo da noite.

Na quarta-feira (1°), a temperatura pode variar entre 15°C e 22°C. A previsão é de pancadas de chuva isoladas e aumento da umidade relativa do ar, cuja mínima será de 60%.

Para quinta (2) e sexta-feira (3) não há previsão de chuvas.

