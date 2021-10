Moradores de 13 e 14 anos serão vacinados contra a Covid-19 nesta sexta-feira (8) em Belo orizonte. Os contemplados precisam ter as idades referidas completas até 31 de outubro.

Para receber as doses, esse público precisa comparecer aos pontos de imunização acompanhados dos pais ou responsáveis legais. Além disso, deve levar o cartão de vacina, documento de identidade, CPF e comprovante de residência na capital

A vacinação dos adolescentes acontece nos centros de saúde e postos extras, das 8h às 17h, e nas unidades drive-thru, das 8h às 16h30. Veja a lista completa de locais.

No sábado (9), os belo-horizontinos de 12 anos completos até 9 de outubro poderão receber as doses contra o novo coronavírus na cidade. O dia também é de aplicação do reforço adicional em pessoas de 50 a 69 anos com alto grau de imunossupressão, cuja segunda dose tenha completado, ao menos, 28 dias.

Leia mais:

Incidência da Covid cai 84% e BH registra menor circulação do vírus no ano

Quando os belo-horizontinos deixarão de usar máscara de proteção? Infectologista explica; veja vídeo