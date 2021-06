Moradores de Belo Horizonte com 58 anos, sem comorbidades, serão vacinados contra a Covid-19 nesta terça-feira (8). Até o fim da semana, serão protegidos trabalhadores do transporte público e limpeza urbana, além das pessoas com 57 e 56 anos, completados até 30 de junho.

No momento da aplicação, é preciso apresentar documento de identidade, CPF e comprovante de residência em BH. Além disso, não pode ter recebido qualquer vacina nas últimas duas semanas nem ter testado positivo para o coronavírus com início dos sintomas nos últimos 30 dias.

Os postos fixos e extras vão funcionar das 7h30 às 16h30. Já os pontos de drive-thru, das 8h às 16h30 (clique aqui e veja os endereços).

A PBH recomenda que o morador vá sozinho, mas, se for necessário acompanhante, que leve no máximo uma pessoa, para evitar aglomerações nos locais de imunização.

Veja a programação completa desta semana

- Terça-feira (8): moradores de 58 anos

- Quarta-feira (9): moradores de 57 anos

- Quinta-feira (10): trabalhadores do transporte coletivo rodoviário de passageiros (motoristas e cobradores); da limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e do transporte metroviário e ferroviário

- Sexta-feira (11): moradores de 56 anos

- Sábado (12): caminhoneiros cadastrados no portal da PBH até segunda-feira (7)

