Pensando no jogo do Atlético deste domingo (5), no Mineirão, A BHTrans elaborou uma operação com mudanças no trânsito ao redor do estádio para melhorar a mobilidade dos torcedores que acompanharão a partida contra o Bragantino às 16h. As ações serão implantadas a partir das 12h.

Para a segurança de todos, a empresa de transportes da capital orienta os motoristas a terem atenção redobrada devido ao grande número de veículos previstos nas proximidades do Mineirão e na orla da Lagoa da Pampulha. Os agentes da Unidade Integrada de Trânsito, formada pela BHTrans, a Polícia Militar e a Guarda Municipal, farão o monitoramento e a sinalização da região.

O sentido de circulação na avenida Antônio Abrahão Caram, entre as avenidas Coronel Oscar Paschoal e C, será invertido. Nesse trecho, ambas as pistas operarão no sentido avenida Antônio Carlos e Orla da Lagoa, facilitando o acesso ao estacionamento do estádio.

Conforme a BHTrans, neste sábado (4), a partir das 20h, serão implantadas as proibições de estacionamento nos aneis interno e externo do Mineirão para garantir a fluidez do trânsito no dia da partida.

Ônibus

Os torcedores que preferirem ir ao jogo de transporte coletivo poderão usar a linha 55 / Move Mineirão. Os ônibus sairão da Estação Rio de Janeiro, na avenida Santos Dumont, sentido Praça da Estação.

A linha começará a operar a partir das 13h, saindo com intervalos de 15 minutos. A última viagem para o estádio deixa a estação às 15h30.

Na saída do jogo, os ônibus partem do Mineirão conforme demanda, a partir das 18h. O preço da passagem é R$ 4,50 e o pagamento também pode ser feito com o Cartão BHBus.



Confira os pontos de embarque e desembarque na área central

Estação Rio de Janeiro – avenida Santos Dumont, 480

Estação Senai – avenida Antônio Carlos, 580

Estação São Francisco – avenida Antônio Carlos, 3.720

Estação UFMG – avenida Antônio Carlos, 6.700

Leia também

'Multa de R$ 3 mil é ridículo. Era melhor não ter multado', diz Kalil sobre punição ao Atlético

Fim de semana será chuvoso em Belo Horizonte; veja a previsão