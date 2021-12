Uma blogueira de Belo Horizonte fez um desabafo nas redes sociais depois que os convidados não compareceram à festa de aniversário, no último domingo (12). Em uma das postagens, Maria Monteiro escreveu que borrou a maquiagem de tanto chorar. O caso acabou chamando a atenção dos internautas.

Cês sabem o que é cê dar uma festa de aniversário e ninguém que você convidou vir???

pois eu descobri hj



As fotos são de mais cedo de quando eu tava bonita pq eu já borrei a make toda de tanto chorar



feliz aniversário pra mim pic.twitter.com/2qEIeQMCxf — a menina que levou bolo na festa (@mariaa_mont) December 12, 2021



Apesar do "bolo" dos amigos, a jovem encarou o desapontamento com humor e compartilhou com seus seguidores "Gente, no final deu bom. Eu chorei muito; depois tirei um cochilo; acordei renovada; arrumei a make; e fui comemorar com a minha família. Minha vizinha veio depois. Sobrou bolo, docinho e salgadinho que eu vou ficar comendo na semana toda".

As postagens da blogueira ganharam repercussão nacional. Até a fim da tarde desta terça-feira (14), a jovem conquistou mais de seis mil seguidores apenas no Instagram. Ela também compartilhou outros depoimentos de seguidores, que passaram pela mesma situação. "Esse ano preparei festa, acendi churrasqueira, comprei bolo, carne e bebida. Ninguém veio. O mundo é isso. A gente podia juntar todo mundo que passou por isso e fazer uma festa pra nós ano que vem", diz uma das seguidoras.

Após o sucesso de suas postagens nas redes sociais, a jovem escreveu: "Mas o que ninguém tá sabendo é sobre o carinho enorme que eu tô recebendo do mundo. Meu coração tá quentinho e eu só queria poder abraçar todo mundo, principalmente os que já foram esquecidos em seus aniversários, casamentos, formaturas etc. A vida é sobre isso. Feliz vida pra gente", declara.

Leia também:

Saiba como ajudar atingidos pelas chuvas em Minas; ações arrecadam água mineral e artigos de higiene

Projetos sociais de BH arrecadam presentes e alimentos para o Natal; ainda dá tempo de ajudar