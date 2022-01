O Corpo de Bombeiros faz, pelo terceiro dia consecutivo, buscas por um homem que, depois de tirar a roupa, pulou na Lagoa da Pampulha, em Belo Horizonte, na manhã da última sexta-feira (31). De acordo com a corporação, testemunhas que passavam pelo local disseram que ele tinha cerca de 25 anos, e depois do salto não reapareceu no espelho d’água.

Informações iniciais repassadas pela equipe de resgate contam que o jovem ainda não foi encontrado. Ele entrou na água próximo ao vertedouro, uma estrutura usada para medição e controle da vazão da lagoa.

A vítima é procurada por militares desde a última sexta-feira. Conforme a aspirante dos Bombeiros Jaqueline dos Santos, as buscas estão sendo superficiais a pé e em um barco, e por meio de um sonar, capaz de mapear o relevo subaquático e buscar algum indicativo da possível localização do corpo. “Em afogamentos assim, é comum que o corpo desça até o fundo e fique ali nas proximidades, devido à baixa movimentação da água no local”, explicou.

Outra possibilidade analisada pela corporação é que o corpo do homem acabou entrando no vertedouro. Contudo, a entrada fica próxima à superfície do espelho d’água e, para que pudesse passar por dentro da estrutura hidráulica, a vítima teria que ter submergido à superfície. “Espera-se que o corpo volte à superfície a partir de 72h do acontecimento, isso seria por volta de hoje ou amanhã”, afirmou Santos.

