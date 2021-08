Quatro bombeiros militares de Minas Gerais embarcaram, neste domingo (22), para Porto Príncipe, capital do Haiti, para prestar auxílio humanitário à população do país. No último dia 14, um terremoto devastou cidades haitianas e matou centenas de pessoas.

De acordo com a corporação, os agentes de Minas estavam acompanhados de militares da Força Nacional e do Grupo de Busca e Salvamento do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. O avião da Força Aérea Brasileira decolou do aeroporto de Brasília nessa manhã.

A aeronave também levou materiais e equipamentos de emergência, medicamentos e insumos estratégicos para atendimento de saúde. Conforme os Bombeiros, a ação tem previsão inicial de 21 dias. "Nossos bombeiros militares irão atuar de forma integrada em ações de busca e salvamento em estruturas colapsadas", informou, em nota.

Segundo a corporação, os bombeiros mineiros são especialistas em operações de salvamento e gestão de desastre, com experiência em casos de desmoronamentos, podendo atuar nas atividades de planejamento e inteligência de busca, realizando mapeamento estratégico, georreferenciamento, busca aérea, entre outras tarefas.

Leia mais:

BH volta a proibir torcida nos estádios após desrespeito às regras em jogos de Atlético e Cruzeiro

BH vacina contra Covid população de 25 anos neste domingo; veja horário e locais

Mesmo com as portas fechadas, floricultura vende 30% mais