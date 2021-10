Com o grande volume de veículos nas ruas, as condições do tempo e das estradas e, principalmente, a má conduta dos motoristas, os acidentes de trânsito têm sido frequentes. Para potencializar o atendimento a esse tipo de ocorrência, o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) realizou, nesta quinta-feira (14), um evento de técnicas de salvamento destinado a agentes da corporação.

A simulação, realizada na Academia de Bombeiros Militar (ABM), na Pampulha, em Belo Horizonte, abordou as principais condutas de atendimento e o aprimoramento das técnicas utilizadas nos acidentes automobilísticos, por meio de palestras e demonstrações práticas, como cortes e desencarceramento de veículos.

Diariamente, os bombeiros atuam em diversos tipos de ocorrências, desde o atendimento às vítimas de acidentes até o vazamento de óleo e combustível. Por isso, há a necessidade de atualização das práticas e procedimentos de socorro aos feridos.

Atividades

No treinamento, os militares executaram oficinas de estabilização veicular, retirada de vítima em diferentes ângulos com imobilização da coluna cervical, desencarceramento com a utilização de ferramentas de corte e expansão, além de atendimento pré-hospitalar.

Cerca de 50 agentes de vários estados do país e mais 12 da corporação mineira participaram da atividade.

Durante o simulado, houve o atendimento padrão a uma ocorrência de colisão, desde a chegada das guarnições até o encerramento da atuação dos bombeiros.

