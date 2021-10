A BR-040 deve ter aumento de 13% no tráfego de veículos neste feriadão de 12 de outubro. O trânsito já era intenso no início da tarde desta sexta-feira (8) nas saídas para Brasília e Rio de Janeiro. No entanto, não havia registro de engarrafamento.

No sábado (9), de acordo com a concessionária que administra a rodovia, os motoristas devem enfrentar lentidão das 7h às 13h, quando muitas pessoas devem deixar a cidade para os dias de descanso. A empresa montou uma operação especial para acompanhar o movimento na estrada.

Confira a previsão dos dias e horários mais movimentados na rodovia durante o feriado:

• Sexta-feira (8) – Tráfego intenso a partir das 16h – Fluxo de saída

• Sábado (9) - Tráfego intenso das 7h às 13h – Fluxo de saída

• Domingo (10) – Tráfego normal

• Segunda-feira (11) – Tráfego normal

• Terça-feira (12) - Tráfego intenso das 13h às 18h – Fluxo de retorno

A empresa alerta ainda que os motoristas redobrem a atenção neste período chuvoso. Em caso de tempestades e pista molhada, os condutores devem reduzir a velocidade e manter distância dos demais veículos, checar previamente as condições dos pneus, das lanternas, palhetas do limpador, limpeza e condições do para-brisa e conduzir respeitando os limites de velocidade.

As atualizações do trânsito na 040 estão disponíveis no Twitter e no site da concessionária.

