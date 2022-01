Após mais de 15 horas de interdição e fluxo reduzido, a BR-381, na altura de Governador Valadares, no Leste mineiro, foi totalmente liberada para os veículos. Na madrugada desse sábado (1), um acidente entre duas carretas provocou fechamento total da pista, que foi liberada por volta das 21h30.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a batida frontal ocorreu por volta das 4h, na altura do Km 161, próximo ao trevo do Distrito Industrial. Um dos caminhões pegou fogo. Não há informações sobre as causas da ocorrência. O motorista de um dos veículos morreu e o outro foi atendido com lesões graves.

03:55. Em Gov.Valadares,BR-381 km 161 (trevo Dist. Industrial), acidente envolvendo duas carretas (uma incendiada) causa interdição total da rodovia. Sem previsão de liberação. Há rotas alternativas (Dist. Industrial ou Bairro Santa Rita), utilize GPS para orientação de trajeto. pic.twitter.com/mTzoZalFPV — PRF MINAS GERAIS (@prf_mg) January 1, 2022

O trabalho de contenção seguiu durante todo o dia. Pouco antes das 14h, o trânsito começou a ser liberado, mas em sistema de siga e pare . Até então, a PRF recomendou desvios, inclusive por dentro de Valadares.

Passava das 21h30 de sábado quando a corporação liberou completamente o trecho para cirulação.

21h37 - PISTA LIBERADA em Gov. Valadares, BR-381 km 161. — PRF MINAS GERAIS (@prf_mg) January 2, 2022

Leia mais:

Cemig pede atenção às instalações de antenas de TV durante período chuvoso

Porte do documento de licenciamento 2021 volta a ser obrigatório em Minas a partir de hoje