A BR-381, na altura do Km 513, em Igarapé, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, teve os dois sentidos da pista liberados. Desde a noite dessa quarta-feira (8), caminhoneiros fazem paralisação e interrompem o trânsito.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o trecho foi liberado por volta das 10h50 desta quarta-feira (9), após negociação com os manifestantes. Ao todo, a rodovia ficou bloqueada por 11 horas.

11h - BR 381 no Km 513 em Igarape liberado. pic.twitter.com/eEtQtHd2Ao — PRF MINAS GERAIS (@prf_mg) September 9, 2021

Mais cedo, a pista no sentido BH teve uma fila de caminhões no acostamento e em uma das faixas. No sentido São Paulo, a estrada foi totalmente fechada para todo tipo de veículo.

Conforme a concessionária que administra a rodovia, há um congestionamento de seis quilômetros no sentido capital mineira e quatro quilômetros do lado que faz a ligação com o estado paulista.

⚠️Atualização sobre manifestação popular:



📍 km 513 (Igarapé/MG) - não há interdição de faixas no local.



🚙 Sentido SP - fila de 4km;

🚙 Sentido BH - fila de 6km.



-



❗️ Atenção! Não há outro ponto com interdição na rodovia. Em caso de alteração, atualizaremos na sequência. https://t.co/oDI9x0mVso — Arteris Fernão Dias (@Arteris_AFD) September 9, 2021

