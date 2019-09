Quatro cozinheiras de Casa Branca, na Grande BH, prepararam receitas com Pancs, Plantas Alimentícias Não Convencionais, durante o Brumadinho Gourmet neste sábado (7). A ganhadora, a administradora Jennie Cobra, de 48 anos, surpreendeu os jurados ao utilizar cansanção, planta que causa sensação de queimadura ao tocar a pele.

"Tem que preparar com muito cuidado e amor. Fiz ainda arroz soltinho com queijo, angu e carne de porco", contou a vencedora, que divide a moradia entre Casa Branca e BH. Jennie foi premiada com um fogão ecológico.

As demais competidoras, todas residentes no distrito, foram a camareira Bernadete dos Santos, de 58 anos, que cozinhou frango com ora-pro-nóbis e angu; e a auxiliar de serviços gerais Maria Isabel dos Santos, de 54, que preparou lombo na panela com sálvia à milanesa.

A cozinheira Cláudia Ferreira, de 46 anos, também participou: ela fez costelinha com serralha. "Eu adorei fazer. Foi um aprendizado muito grande. Ano que vem estarei aqui de novo de tão bom que foi", contou.

