Foi aprovado nesta quarta-feira (6) o Projeto de Lei 138/2021, que reconhece Belo Horizonte pelas manobras com o uso de motocicletas, o chamado "grau". Em votação na Câmara Municipal, apenas sete parlamentares se colocaram contrários, o que aproximou a cidade do título de "Capital Nacional do Wheeling - Grau". O projeto tem como objetivo reconhecer o "grau" como esporte radical e, com isso, impulsionar o turismo em BH.

Os autores do texto, vereadores Bim da Ambulância (PSD) e Léo (PSL) apontaram a expansão da modalidade como a grande justificativa, o que, segundo eles, faz por merecer o estímulo do poder público.

Antes de ir a plenário, o texto passou pelas comissões de Educação e Legislação e Justiça. Nesse trâmite, foi apresentada ainda uma emenda que explicita a prática exlcusivamente dentro do âmbito esportivo.

De acordo com a relatora do projeto, vereadora Macaé Evaristo (PT), a aprovação de projetos como esse abre espaço para o surgimento de novas modalidades esportivas, especialmente as consideradas periféricas. O texto segue agora para avaliação do prefeito Alexandre Kalil (PSD).

