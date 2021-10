Nos seis primeiros dias de outubro, o volume de chuvas registrado nas estações meteorológicas de BH já apresentam um total de 41 mm. Segundo os meteorologistas do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a média para este mês é de 104,7 mm, ou seja, já choveu 39,8% do esperado.

De acordo com o meteorologista Ruibran dos Reis, do MGTempo, a previsão para este mês é de um volume acumulado acima da média histórica. Ele conta que a expectativa é que chova entre 140-160mm no volume acumulado de outubro.

Segundo o especialista, o aumento na quantidade de chuvas pode ser explicado pela intensificação do fenômeno La Niña, que altera as temperaturas do oceano, trazendo frentes frias para o litoral e pancadas de chuva para o interior do país.

Previsão

Na manhã desta quarta-feira (6), a Defesa Civil de BH emitiu um alerta para a possibilidade de pancadas de chuva (20 a 30 mm) com raios e rajadas de vento em torno de 50 km/h até às 8h de quinta-feira (7). De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), a previsão é de céu nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas para os próximos dias. O calor também será amenizado para os moradores da capital, com máxima de 24ºC para a sexta-feira (8) e mínima de 13ºC no sábado (9).

Para o restante do Estado são esperadas para esta quinta (7) pancadas de chuva forte, especialmente no Sul e Zona da Mata. Nesse mesmo dia, o Inmet alerta também para a ocorrência de chuvas intensas (de 20 a 30 mm/h ou até 50 mm/dia), acompanhadas de rajadas de vento (da ordem de 40 a 60 km/h) em pontos isolados na Região Metropolitana de Belo Horizonte, Triângulo Mineiro, Oeste, Sudoeste e Campo das Vertentes.

As temperaturas seguem elevadas no Norte do estado, com previsão de temperatura máxima na casa dos 41ºC. Nos próximos dias a chuva deve atingir também as áreas do Leste e Norte mineiro.

Leia também:

BH tem aumento em taxas de ocupação de UTI e enfermaria; vacinados com 1º dose passam de 2 milhões

Quando os belo-horizontinos deixarão de usar máscara de proteção? Infectologista explica; veja vídeo