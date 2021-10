Foi identificada nesta quarta-feira (6) mais uma vítima do rompimento da barragem da Vale em Brumadinho, na Grande BH. Em entrevista coletiva, a Polícia Civil confirmou que trata-se de uma mulher encontrada no dia 5 de agosto. Outro corpo, encontrado recentemente, no sábado (2), ainda está sob análise dos investigadores.

De acordo com as informações divulgadas pela PC, a vítima é Angelita Cristina Freitas de Assis. Ela tinha 37 anos na época do rompimento, era casada e trabalhava como técnica de enfermagem do trabalho.

Os investigadores da Policia Civil afirmam que os segmentos de corpo que vêm sendo tratados estão em fase de esqueletização, com partes saponificadas (fenômeno que transforma o cadáver a ponto de conservá-lo na decomposição). De acordo com o médico legista do setor de antropologia forense do IML, Ricardo Moreira de Auarújo, as condições correspondem ao tempo passado após a tragédia.

Relembre

A barragem se rompeu em janeiro de 2019, provocando a morte de 270 pessoas. Com a nova identificação, oito vítimas continuam desaparecidas. Veja os nomes:

Cristiane Antunes Campos

Lecilda de Oliveira

Luis Felipe Alves

Maria de Lurdes da Costa Bueno

Nathalia de Oliveira Porto Araujo

Olimpio Gomes Pinto

Tiago Tadeu Mendes da Silva

Uberlandio Antonio da Silva

