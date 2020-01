A temperatura deste sábado (18) em Belo Horizonte deve chegar a 29°C, o que representa um leve refresco no calorão registrado nesta semana. Já a mínima ficou em 17°C, com madrugada de clima mais ameno. A chuva também é esperada à tarde na capital.

De acordo com a Defesa Civil, o dia alternará entre céu parcialmente nublado a nublado. No período da tarde, a precipitação deve surgir forte e com trovoadas, como tem ocorrido nos últimos dias.

A umidade relativa do ar, ainda segundo o órgão, fica em 60% à tarde. Neste domingo (19), de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, a temperatura cai mais um pouco e a variação será entre 19°C e 26°C, com céu com muitas nuvens.

