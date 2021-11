O calor está de volta a Belo Horizonte. Nesta semana, os moradores da capital mineira poderão aproveitar o sol e o clima quente. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os termômetros podem chegar a 31ºC.

A partir desta sexta-feira (19), no entanto, as chuvas devem voltar. A previsão do Inmet é de pancadas isoladas em toda a cidade e queda na temperatura, com a mínima chegando a 16ºC e a máxima a 23ºC.

Nesta terça-feira (16), volta do feriado, o céu em BH continua parcialmente nublado e não há previsão de chuva.

