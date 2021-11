Um caminhão desgovernado que transportava pedras de granito bateu em cinco veículos ao descer a avenida Benedito Valadares, no centro de Jaboticatubas, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, no início da tarde desta segunda-feira (8).

De acordo com a Polícia Militar, três pessoas, incluindo o motorista do caminhão ficaram feridas. Todos foram socorridos e encaminhados para a Fundação Hospitalar Santo Antônio, no município. O estado de saúde das vítimas não foi informado.

O condutor do caminhão estava em estado de choque, mas informou aos policiais que perdeu o controle do veículo e não conseguiu acionar os freios. A carga que estava sendo transportada ficou espalhada na via e teve que ser recolhida.

